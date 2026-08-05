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Chatra News: चेहल्लुम पर सिमरिया में दिखा देशप्रेम का जज्बा, ताशा पार्टी के मुकाबलों ने मोहा मन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: सिमरिया में इमाम हुसैन और उनके साथियों की कर्बला में शहादत के 40वें दिन के मौके पर चेहल्लुम का त्योहार अकीदत के साथ मनाया गया। प्रमुख अखाड़ों ने भव्य झांकी निकाली और ताशा पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की।

Chatra News: चेहल्लुम पर सिमरिया में दिखा देशप्रेम का जज्बा, ताशा पार्टी के मुकाबलों ने मोहा मन

Chatra News: सिमरिया, निज प्रतिनिधि। इमाम हुसैन और उनके साथियों की कर्बला के मैदान में हुई शहादत के 40वें दिन की याद में सिमरिया में चेहल्लुम का त्योहार अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिमरिया के पांच प्रमुख अखाड़ों के धर्मावलंबियों ने आकर्षक गेट और निशान के साथ भव्य झांकी निकाली। जुलूस में स्पॉट क्लब बन्हें, अंसार क्लब फतहा, रौशन क्लब सबानोऔर हुसैनी क्लब लिपदा के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कलाकारों ने देशप्रेम से ओत-प्रोत झांकियों का प्रदर्शन किया और एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान पूरा इलाका 'या हुसैन' के नारों से गुंजायमान रहा।

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ताशा पार्टी के बीच हुआ कड़ा मुकाबला

कर्बला के मैदान और सिमरिया चौक पर विभिन्न ताशा पार्टियों के बीच जमकर मुकाबला हुआ, जो स्थानीय लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और ताशा पार्टियों को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। कर्बला मैदान समारोह में पहुंचे अतिथियों का पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। चेहल्लुम के मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन हुआ, जहां महिलाओं और बच्चों ने जमकर मिठाइयों और खिलौनों की खरीदारी की। अखाड़ों का यह पारंपरिक जुलूस देर शाम तक मुख्य सड़कों पर जमा रहा, जिससे उत्सव का माहौल बना रहा।

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प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद

शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल और प्रखंड प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा। जुलूस के दौरान थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता दल-बल के साथ लगातार गश्त करते रहे और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली।

FAQs

चेहल्लुम उत्सव कब मनाया गया?
चेहल्लुम उत्सव इमाम हुसैन और उनके साथियों की कर्बला के मैदान में हुई शहादत के 40वें दिन मनाया गया।
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