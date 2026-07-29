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Chatra News: टंडवा में भाजपा की संगठनात्मक बैठक मे शक्ति केंद्र और बूथ सत्यापन पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: टंडवा में भाजपा टंडवा मंडल की बैठक विधायक प्रतिनिधि बिनय कुमार सिंह के आवास पर हुई। बैठक में शक्ति केंद्र एवं बूथ सत्यापन पर जोर दिया गया। रंजीत कुमार गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

Chatra News: टंडवा में भाजपा की संगठनात्मक बैठक मे शक्ति केंद्र और बूथ सत्यापन पर जोर

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी टंडवा मंडल की संगठनात्मक बैठक विधायक प्रतिनिधि बिनय कुमार सिंह के आवास पर हुई। बैठक में मुख्य रूप से शक्ति केंद्र एवं बूथ सत्यापन पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा टंडवा मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता तथा संचालन मंडल महामंत्री बाल कृष्ण यादव ने किया। इस बैठक मे टंडवा मंडल प्रभारी कपिल दांगी शामिल थे। बैठक के दौरान सभी ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मिथलेश कुमार गुप्ता, विजय चौबे, बिनय सिंह, अरुण पाण्डेय, बबलू प्रसाद गुप्ता, महेंद्र यादव, राजमनी सिंह, बाल कृष्ण यादव, अखिलेश सिंह, प्रदीप नायक, मुकेश प्रजापति, रामेश्वर मिस्त्री , गणेश गुप्ता, जगदीश महतो, रविंद्र गुप्ता, अजीत यादव, तथा विष्णु देव सोनी आदि शामिल थे।

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