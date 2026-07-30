Chatra News: हंटरगंज में भाजपा कायकर्ताओ को दिया गया बूथ विजय मंत्र

Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी हंटरगंज मंडल की महत्वपूर्ण संगठनात्मक प्रवासी कार्यकर्ताओ और बूथ सशक्तिकरण को लेकर एक बैठक की गई। बैठक हंटरगंज स्थित मिलन मैरिज हॉल में मंडल अध्यक्ष पवन सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन सुमंत कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रदीप सिंह एवं राजेश पासवान उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, बूथ सत्यापन अभियान को गति देने और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान संगठन की विस्तार करते हुए सर्वसम्मति से प्रमोद सिंह को भाजपा हंटरगंज मंडल का महामंत्री बनाया गया।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रदीप सिंह ने प्रमोद सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रदीप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ संगठन है। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों को बूथ समितियों का सत्यापन कर निर्धारित समय सीमा के अंदर सूची जिला संगठन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख तक की संगठनात्मक संरचना को सशक्त बनाना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ कार्य करना होगा। मंडल अध्यक्ष पवन सिंह ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन हित में समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की। जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह मुन्ना ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सफलता का आधार मजबूत बूथ संगठन है। बैठक में संगठनात्मक विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।