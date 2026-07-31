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Chatra News: कान्हाचट्टी मंडल भाजपा की बैठक में संगठन विस्तार और मतदाता सूची पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: कान्हाचट्टी मंडल की भाजपा की बैठक सीताराम सायल बगीचा में संपन्न हुई। बैठक में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मतदाता सूची में सुधार, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और संत रविदास जयंती कार्यक्रम पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने संगठन को सशक्त और जनहित की दिशा में समर्पित करने का संकल्प लिया।

Chatra News: कान्हाचट्टी मंडल भाजपा की बैठक में संगठन विस्तार और मतदाता सूची पर मंथन

Chatra News: कान्हाचट्टी, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी के कान्हाचट्टी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को सीताराम सायल बगीचा में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन मंडल उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने किया। बैठक में मंडल प्रभारी विद्यासागर आर्य, मंडल प्रवासी प्रभुनाथ सिंह, मंडल महामंत्री रामसेवक गोप, उदय चंद्रवंशी, प्रदीप केशरी, मोख्तार सिंह, प्रदीप पासवान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के उपरांत बीएलए-2 के माध्यम से मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज कराने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों के शुद्धिकरण तथा आगामी संत रविदास जयंती कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।

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इसके अलावा संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के उद्देश्य से शक्ति केंद्रों में समिति विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं जनहित के कार्यों के प्रति समर्पित बनाने का संकल्प लिया।

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