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Chatra News: आम्रपाली से सीसीएलकर्मी का बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: कुमडांग कला निवासी संजीत कुमार सिंह की बाइक आम्रपाली परियोजना क्षेत्र से चोरी हो गई। संजीत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उन्होंने अपनी बाइक पेट्रोल खत्म होने के बाद बिंगलात के पास खड़ी की थी और खुद पेट्रोल लेने चले गए। इस दौरान उनकी बाइक चोरी हो गई।

Chatra News: आम्रपाली से सीसीएलकर्मी का बाइक चोरी

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। आम्रपाली से प्रभावित कुमडांग कला निवासी संजीत कुमार सिंह का बाइक आम्रपाली परियोजना प्रक्षेत्र से चोरी हो गयी। इस संबंध में सीसीएल कर्मी संजीत ने थाना को लिखित दी है। भुक्तभोगी ने बताया कि जेएच 13 जे 5392 स्प्लेंडर प्लस बाइक में पेट्रोल खत्म होने के बाद बिंगलात के पास खड़ा करके पेट्रोल लेने गया। इसी दौरान बाइक चोरी हो गई।

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