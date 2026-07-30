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Chatra News: शक्ति केंद्र और बूथों को मजबूत करने पर भाजपा की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: भाजपा नगर मंडल की कार्यकर्ता बैठक पत्थलदास मंदिर में हुई। अध्यक्ष संजय प्रजापति की उपस्थिति में मुख्य अतिथि डॉ. मृत्युंजय सिंह ने संगठन की मजबूती और नियुक्त कामों पर चर्चा की। उन्होंने शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर पर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिन्हा ने सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।

Chatra News: शक्ति केंद्र और बूथों को मजबूत करने पर भाजपा की बैठक

Chatra News: चतरा, संवाददाता। भाजपा नगर मंडल की कार्यकर्ता बैठक बुधवार को पत्थलदास मंदिर परिसर में नगर अध्यक्ष संजय प्रजापति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि संगठन प्रभारी सह जिला महामंत्री डॉ. मृत्युंजय सिंह ने कहा कि एक से 15 अगस्त तक नगर मंडल के सभी शक्ति केंद्रों एवं बूथों की समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथ को मजबूत बनाने के साथ वहां सक्रिय कार्यकर्ताओं की सशक्त संगठनात्मक टीम तैयार करना प्राथमिकता है।

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उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया।पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिन्हा ने भी संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक का संचालन नगर महामंत्री अमित कुमार ने किया, जबकि समापन नगर उपाध्यक्ष गोविंद राम ने किया।मौके पर जिला उपाध्यक्ष विद्यासागर आर्य, जिला मंत्री नीरा देवी, जितेंद्र जैन, अभिषेक केशरी, मनीष खंडेलवाल, भारत यादव, प्रवीण कुमार, शंकर सोनी, प्रदीप रावत, जुगल किशोर ठाकुर, अनुरोध मिश्रा, मनोज प्रजापति, दिलीप चौधरी, सुनील स्नेही, सुमित सिन्हा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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