Chatra News: अनुकंपा के आधार पर मालती को मिला नियुक्ति पत्र
Chatra News: इटखोरी के भद्रकाली महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो. सियाराम प्रसाद का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी मालती देवी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया। यह कार्यक्रम 30 जुलाई 2026 को महाविद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें प्रोफेसरों और शिक्षा कर्मियों की उपस्थिति रही।
Chatra News: इटखोरी, प्रतिनिधि। भद्रकाली महाविद्यालय, इटखोरी के संस्कृत विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. सियाराम प्रसाद का निधन सेवा अवधि के दौरान हो गया था। उनके निधन के बाद उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी क्रम में गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को महाविद्यालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में महाविद्यालय के सचिव सह विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉ. गोविंद कुमार झा ने दिवंगत प्रो. सियाराम प्रसाद की पत्नी मालती देवी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद मालती देवी ने महाविद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर, प्रो जानकी प्रसाद दांगी, प्रो सकेंद्र मिस्त्री, प्रो ललित मोहन चौधरी, प्रो महेंद्र ठाकुर सहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीयो की उपस्थिति रही।फोटो 31 जुलाई चतरा 17- नियुक्ति पत्र पाते मालती देवी
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