Chatra News: सोनपुरबीघा में हुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जागरूकता कार्यक्रम
Chatra News: हंटरगंज प्रखंड के सोनपुरबीघा गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कानूनी सहायता, महिला अधिकार, बाल विवाह, साइबर अपराध और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीणों और बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी समस्याएं भी साझा कीं।
Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज प्रखंड के सोनपुरबीघा गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के सचिव के निर्देशानुसार 90 दिवसीय आउटरिच कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हंटरगंज प्रखंड कार्यालय के पीएलवी कुमार विवेक रंजन और सरयु यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे काफी संख्या में उपस्थित थे।शिविर में पीएलवी ने ग्रामीणों को कानूनी सहायता, महिला अधिकार, बाल विवाह, साइबर अपराध, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाली सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकता है।पीएलवी
ने बच्चों को भी गुड टच-बैड टच, बाल अधिकार और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी बताईं, जिनका समाधान कराने का आश्वासन दिया गया।
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