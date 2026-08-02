Chatra News: डकैती और मारपीट की घटना के बाद नावाडीह पनारी गांव में दहशत
Chatra News: हंटरगंज के नावाडीह पनारी गांव में शुक्रवार को श्याम सुंदर साव के घर पर हथियारबंद 10 अपराधियों द्वारा डकैती और मारपीट की गई। सविता देवी और उसके दो पुत्रों के साथ बेरहमी से व्यवहार किया गया। अपराधियों के कारण गांव में दहशत का माहौल है; पुलिस अभियानों के माध्यम से डकैतों की धरपकड़ में जुटी है।
Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज के नावाडीह पनारी गांव में शुक्रवार की रात श्याम सुंदर सुंदर साव के घर में मारपीट और डकैती की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। डकैती की घटना को अंजाम देने वाले हथियारबंद 10 अपराधियों के द्वारा घर की मालकिन सविता देवी और उसके दो पुत्र नीरज कुमार और सूरज कुमार के साथ जिस तरह में बेरहमी से मारपीट की गई है। मालूम हो कि नवादी पनारी क्षेत्र झारखंड बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है। जिसके कारण क्षेत्र में आपराधिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है। बिहार में शराबबंदी होने के कारण शराब पीने के बहाने अपराधी किस्म के लोग नावाडीह पनारी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं।
घटना के बाद पुलिस लगातार क्षेत्र में छापामारी अभियान चला रही है। डकैतों की धर पकड़ के लिए हंटरगंज पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है।
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