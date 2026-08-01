Chatra News: चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक बने डॉ मनीष लाल अस्पताल को मिला सर्जन
Chatra News: चतरा के सदर अस्पताल में डॉ. मनीष लाल को उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। अस्पताल में एक सर्जन की भी तैनाती हुई है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और प्रमुख शल्य चिकित्सा सेवाएं नियमित होंगी। स्थानीय लोगों ने निर्णय का स्वागत किया है।
Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। जिले के सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए डॉ. मनीष लाल को पुन: सदर अस्पताल का उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। उनके दोबारा जिम्मेदारी संभालने से अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।इसी के साथ सदर अस्पताल को लंबे समय बाद एक सर्जन की भी तैनाती मिली है। सर्जन की उपलब्धता से अब अस्पताल में सामान्य एवं जटिल शल्य चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से संचालित हो सकेंगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए रांची या हजारीबाग जैसे बड़े अस्पतालों का रुख कम करना पड़ेगा।स्वास्थ्य
विभाग का मानना है कि उपाधीक्षक और सर्जन की नियुक्ति से अस्पताल की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
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