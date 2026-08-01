Chatra News: चतरा आयुष विभाग में लिपिक सह भंडारपाल पर हुई कार्रवाई

Chatra News: चतरा, संवाददाता। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी चतरा द्वारा जारी कार्यालय आदेश के तहत जिला संयुक्त औषधालय, चतरा में कार्यरत लिपिक सह भंडारपाल विकांत नायक के विरुद्ध विभिन्न प्रशासनिक अनियमितताओं एवं कार्य में लापरवाही के आरोपों को लेकर कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार जुलाई 2026 माह का उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि श्री नायक पर बिना सक्षम अनुमति के कार्यालयी कार्यों में मनमानी करने, कार्यालय अभिलेखों एवं उपस्थिति पंजी के संचालन में अनियमितता बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति के दौरान भी उपस्थिति दर्ज होने जैसी शिकायतें सामने आई हैं, जिससे कार्यालय व्यवस्था प्रभावित हुई है।