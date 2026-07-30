Chatra News: कौरा उत्क्रमित 2 उच्च विद्यालय परिसर में मनाया गया 77 वां वन महोत्सव
Chatra News: प्रतापपुर के कौरा उत्क्रमित 2 उच्च विद्यालय में 77 वां वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक जनार्दन पासवान ने रूद्राक्ष का पौधा रोपण किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। मुख्य अतिथि ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर दिया, तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
Chatra News: प्रतापपुर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के कौरा उत्क्रमित 2 उच्च विद्यालय में 77 वां वन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रतापपुर प्रक्षेत्र रविन्द्र कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक जनार्दन पासवान के द्वारा रूद्राक्ष का पौधा रोपण कर किया गया। इसके तत्पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष ममता देवी, एसएसबी कमांडेंट प्रकाश दास, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा, संलग्न पदाधिकारी श्वेताभ सुमन, सेवा निवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत राम कपील पासवान, रामस्वरूप यादव सहित वन विभाग के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ स्थानीय ग्रामीण उपस्तिथि थे।
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने नृत्य, गीत, संगीत एवं नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि, जनप्रतिनिधियों एवं वन विभाग के अधिकारियों ने वन एवं पर्यावरण संरक्षण, अधिकाधिक वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ 77 वां वन महोत्सव कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया।
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