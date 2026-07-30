Chatra News: मां की फटकार से नाराज होकर भागा बेटा एक साल बाद लौटा घर
Chatra News: हंटरगंज के बहेरी गांव से एक साल पहले घर छोड़े युवक विकास कुमार माता-पिता के बीच लौट आया। 15 जुलाई 2025 को लापता होने के बाद उसकी खोजबीन की गई और पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद किया। परिवार में जश्न का माहौल है और माता-पिता ने पुलिस की मदद का आभार व्यक्त किया।
Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज के बहेरी गांव से एक करीब एक वर्ष पहले पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़ने वाला 15 वर्षीय विकास कुमार एक वर्ष बाद सकुशल अपने परिवार के बीच लौट आया है। बेटे को वापस पाकर माता-पिता के खुशी का ठिकाना नही है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है।जानकारी के अनुसार, बहेरी गांव के राजदेव यादव का पुत्र विकास कुमार 15 जुलाई 2025 को घर से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने हंटरगंज थाना में अपने बेटे के गुमशुदगी से संबंधित आवेदन दी थी।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तकनीकी और स्थानीय स्तर पर बच्चे की खोजबीन कि करवाई शुरू कर दी थी। पुलिस की सक्रियता और लगातार प्रयासों का ही परिणाम रहा कि युवक का पता लगाकर उसे सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।करीब एक साल बाद बेटे के घर लौटने से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। माता-पिता ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे के मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे।लेकिन हंटरगंज पुलिस की संवेदनशीलता, तत्परता से उनका लाल वापस लौट पाया।
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