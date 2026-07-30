Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chatra News: मां की फटकार से नाराज होकर भागा बेटा एक साल बाद लौटा घर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

Chatra News: हंटरगंज के बहेरी गांव से एक साल पहले घर छोड़े युवक विकास कुमार माता-पिता के बीच लौट आया। 15 जुलाई 2025 को लापता होने के बाद उसकी खोजबीन की गई और पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद किया। परिवार में जश्न का माहौल है और माता-पिता ने पुलिस की मदद का आभार व्यक्त किया।

Chatra News: मां की फटकार से नाराज होकर भागा बेटा एक साल बाद लौटा घर

Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज के बहेरी गांव से एक करीब एक वर्ष पहले पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़ने वाला 15 वर्षीय विकास कुमार एक वर्ष बाद सकुशल अपने परिवार के बीच लौट आया है। बेटे को वापस पाकर माता-पिता के खुशी का ठिकाना नही है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है।जानकारी के अनुसार, बहेरी गांव के राजदेव यादव का पुत्र विकास कुमार 15 जुलाई 2025 को घर से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने हंटरगंज थाना में अपने बेटे के गुमशुदगी से संबंधित आवेदन दी थी।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: लापता किशोर का 15 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस से गुहार

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तकनीकी और स्थानीय स्तर पर बच्चे की खोजबीन कि करवाई शुरू कर दी थी। पुलिस की सक्रियता और लगातार प्रयासों का ही परिणाम रहा कि युवक का पता लगाकर उसे सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।करीब एक साल बाद बेटे के घर लौटने से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। माता-पिता ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे के मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे।लेकिन हंटरगंज पुलिस की संवेदनशीलता, तत्परता से उनका लाल वापस लौट पाया।

ये भी पढ़ें:Ghumla News: घाघरा से 15 वर्षीय किशोर लापता
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hunterganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।