मां के प्रेमी को बेटे ने उतारा मौत के घाट, चलती बस से खींचा: जंगल में दफनाया शव
पिता ने बेटे की अपहरण की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो मामला सामने आया। पुलिस की सख्त जांच के बाद आरोपियों का ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका।
झारखंड के चतरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी मां के प्रेमी को कथित तौर पर मौत के घाट उतारने के बाद शव को दफना दिया। मामला लावालांग पुलिस थाना क्षेत्र के तुंगुन गांव की है। आरोपी ने करीब 1 महीने पहले कथित तौर पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी अपनी मां के प्रेम संबंध से काफी नराज था और तीन दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर हत्या को अंजाम दिया। पिता ने बेटे की अपहरण की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो मामला सामने आया। पुलिस की सख्त जांच के बाद आरोपियों का ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका।
तीन साथियों के साथ मिलकर
पुलिस के मुताबिक, प्रेमी का शव जंगल से बरामद कर लिया गया है जो कि गड्ढा के अंदर से मिला है। एसडीपीओ (सिमरिया) नगरगोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि ‘मुख्य आरोपी राकेश मुंडा ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर माधनिया घाटी में चलती बस से गुड्डू मुंडा को जबरन खींच लिया था। चारों पहले से ही घात लगाए बैठे थे। इसके बाद उसके साथ मारपीट की और जंगल के अंदर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। सबूतों को मिटाने के लिए 30 मार्च को शव को दफना भी दिया।’
कथित प्रेम संबंध से था नाराज
पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने हत्या की वजह का भी खुलासा किया। नगरगोजे शुभम भाऊसाहेब ने बताया कि 'आरोपी की मां और गुड्डू मुंडा के बीच कथित प्रेम संबंध थे को लेकर विवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। इसके बाद मृतक के पिता की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद 15 मई को इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया था।'
आरोपियों तक पहुंची पुलिस और फिर…
एसडीपीओ (सिमरिया) नगरगोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया ‘पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कथित हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी महेश गंझू की गिरफ्तारी किया था। महेश से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शव की जानकारी दी। पुलिस ने शव को जंगल से बरामद कर लिया।’
हत्याकांड का मास्टमाइंड फरार
आरोपियों की पहचान महेश, नितेश कुमार और कमलेश कुमार के रूप में हुई है। तीनों को ही छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीनों आरोपी चतरा जिले के ही अलग-अलग गांव के निवासी हैं। वहीं इस पूरे हत्याकांड का मास्टमाइंड बताया जा रहा मुख्य आरोपी राकेश को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
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