Chas Nagar Nigam Result 2026 Live: चास में किसे मिलेगा जनता का जनादेश? आज होगा फैसला
झारखंड में 23 फरवरी को हुए निकाय चुनावों के नतीजे आज 27 फरवरी को घोषित किए जा रहे हैं। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में से एक चास नगर निगम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है।
झारखंड में 23 फरवरी को हुए निकाय चुनावों के नतीजे आज 27 फरवरी को घोषित किए जा रहे हैं। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में से एक चास नगर निगम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने मतदान किया था। वार्ड पार्षद और महापौर पद के लिए क्रमशः सफेद और गुलाबी मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया।
चास नगर निगम बोकारो जिले का प्रमुख शहरी निकाय है और औद्योगिक क्षेत्र से सटे होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। नगर परिषद से नगर निगम में अपग्रेड होने के बाद यहां आबादी और बुनियादी जरूरतों में तेजी से इजाफा हुआ है।
इस बार चुनाव में जल निकासी, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और संपत्ति कर जैसे मुद्दे छाए रहे। मेयर और वार्ड पार्षद पदों पर कई उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। अब गिनती के साथ साफ होगा कि विकास के मुद्दों पर जनता ने किसे चुना है।
8.48 AM- चास नगर निगम में अब तक 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है।
8.11 AM- चास नगर निगम में मतगणना शुरू
बोकारो जिले की चास नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और सभी अधिकारी काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 बजे तक पहले रुझान आने की संभावना जताई जा रही है।
8.02 AM- 8 बजे से शुरू हो रही मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “ सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और महापौर/अध्यक्षों के चुनाव के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था।” प्रसाद ने कहा, "धनबाद को छोड़कर, 47 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है।
7:52 AM- नगर निकायों को आज मिलेगी सरकार
झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद शुक्रवार से मतों की गिनती होगी। नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें