चास की लड़ाई में कैसे जीते भोलू पासवान, पहले जमील से पिछड़े फिर अविनाश को पछाड़ा; फिर नंबर-1 वाला वादा
पूर्व मेयर भोलू पासवान ही दूसरी बार चास नगर निगम के मेयर होंगे। उन्होंने अपने निटकतम प्रतिद्वंदी भाजपा समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार को 2969 वोटो से पराजित कर दिया है। उन्हें कुल 17796 मत मिला है। जबकि अविनाश कुमार ने कुल 14827 मत हासिल किए। तीसरे नंबर पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर रहे है उन्होंने कुल 10320 मत प्राप्त किया।
चास बाजार समिति प्रांगण में शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में जहां लगातार दूसरे राउंड तक काफी पीछे चलनेवाले भोलू पासवान ने अचानक तीसरे राउंड से अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी। जिसके बाद अंतत उन्हें पांचवे राउंड में जनता का भरपूर समर्थन मिला और वे मेयर पद का चुनाव जीत गए।
पहले दो राउंड में उन्होंने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर से पिछे रहे जबकि तीसरे राउंड में उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी सह पूर्व डिप्टी मेयर रहे अविनाश कुमार को पछाड़ कर पहले स्थान पर जगह बना ली। जबकि तीसरे राउंड में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर इस चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए है।
चास को बना दिया था नंबर वन
किसी राजनीतिक संरक्षण के बगैर भोलू पासवान की चास नगर निगम चुनाव में मेयर पद की कुर्सी जीतकर यह साबित कर दिया है कि जीत के लिए राजनीतिक पार्टी ही काफी नहीं होती बल्कि विकास के नाम पर भी जीत हासिल की जा सकती है। चास नगर निगम के चुनाव में पहली बार वर्ष 2015 में चुनाव जीते भोलू पासवान के नेतृत्व में चास नगर निगम स्वच्छता के मामले में पूरे देश में नंबर वन पर पहुंचा था। इसके साथ ही चासवासियों की सुगमता के लिए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे जनता ने उन्हे एक बार फिर से नेतृत्व करने का मौका दिया।
बड़े-बड़े नेताओं का कैंपेन नहीं आया काम
चास नगर निगम क्षेत्र में अपने समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार के लिए राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने खूब प्रचार किया था। लेकिन कभी भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अविनाश के पक्ष में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सम्मेलन किया तो कभी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर के लिए जनसंपर्क किया। यही नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी उमेश ठाकुर के पक्ष में भी जिलेभर के नेता और कार्यकर्ताओं ने लगातार जनसंपर्क किया। अन्य दलों ने भी गली और मोहल्लों में कई बार अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बावजूद बगैर किसी शोर के जनता से सीधे संपर्क में रहे भोलू पासवान को जनता ने अपना मेयर चुन लिया।
जनता ने भोलू पासवान को जमकर दिया वोट
(पहले से पांचवें राउंड तक किसे कितने वोट)
भोलू पासवान 1682 4022 4928 5492 17796
अविनाश कुमार 2590 2359 4500 2677 14827
जमील अख्तर 5096 3728 1026 140 10320
चास को फिर से पूरे देश में टॉप निगम क्षेत्र बनाएंगे
दोबारा मेयर बने भोलू पासवान ने कहा कि निगम क्षेत्र को फिर से देश के मानचित्र में स्थापित कर विकास करूंगा। मेरे कार्यकाल में स्वच्छ और सुंदर चास बना था। लेकिन, अब चासवासियों की सुविधा को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान बनाकर काम करेंगे। कहा कि चास के विकास को लेकर शुरू से ही मेरा विजन स्पष्ट रहा है। यहां कचरा निस्तारण प्लांट के साथ लोगों को स्वच्छ पानी और भरपूर बिजली आपूर्ति प्रदान करना लक्ष्य रहेगा। यही नहीं चासवासियों की तमाम समस्याओं को दुर करने के लिए व्यापक कार्ययोजना पर भी काम करेंगे। कहा चास नगर निगम में महानगरों की भांति सुविधा प्रदान करना हमारा लक्ष्य होगा।
