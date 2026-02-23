Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

उड़ान भरते ही टूटा संपर्क, रांची से दिल्ली जा रही चार्टर एंबुलेंस क्रैश; 7 लोग थे सवार

Feb 23, 2026 11:31 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची से दिल्ली जा रहा एक मेडिकल चार्टर्ड विमान सोमवार रात करीब 10 बजे चतरा के पास जंगल में क्रैश हो गया। इस एयर एम्बुलेंस में एक मरीज, डॉक्टर और पायलट समेत कुल सात लोग सवार थे। विमान रांची से शाम 7:07 बजे निकला था।

उड़ान भरते ही टूटा संपर्क, रांची से दिल्ली जा रही चार्टर एंबुलेंस क्रैश; 7 लोग थे सवार

रांची से दिल्ली जा रहा एक मेडिकल चार्टर्ड प्लेन सोमवार को चतरा के पास क्रैश हो गया। झारखंड के पलामू में इसकी आखिरी लोकेशन मिली। उड़ान भरते ही इसका संपर्क टूट गया था। इस चार्टर एंबुलेंस में सात लोग सवार थे। प्लेन दिल्ली की रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का था। इसने शाम 7:07 बजे रांची से उड़ान भरी थी। इस एयर एम्बुलेंस में एक मरीज और डॉक्टर, एक पैरामेडिक, दो अटेंडेंट सवार थे।

7.10 बजे रांची से भरी थी उड़ान

रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास क्रैश हो गई। एयर एम्बुलेंस ने शाम करीब 7.10 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एम्बुलेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था।

चतरा के पास जंगल में क्रैश

अधिकारियों ने बताया कि एयर एम्बुलेंस चतरा के पास सिमरिया के कसियातु जंगल में क्रैश हो गया। विमान के सिमरिया थाना क्षेत्र के कसारी पंचायत के पत्थलपनिया नामक जगह पर क्रैश होने की सूचना है। चतरा रांची से करीब 130 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में विमान को रात 10 बजे लैंड होना था। शाम 7:34 बजे इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। आखिरी ट्रैक की गई लोकेशन पलामू के पास थी।

विमान में 7 लोग थे सवार

इस विमान में सात लोग सवार थे। इसमें मरीज के अलावा एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, दो अटेंडेंट, एक पायलट इन कमांड और एक को-पायलट सवार थे।

हाई अलर्ट जारी

घटना रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। विमान के गायब होते ही अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और लापता विमान को खोजने के लिए बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। ED CAP (Emergency Data Centralized Action Plan) हादसे की निगरानी कर रहा है।

पल-पल की जानकारी जुटाई जा रही

अधिकारियों की मानें तो हादसे के बारे में पल-पल की जानकारी जुटाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं ताकि राहत कार्य में तेजी लाई जा सके। चतरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच रही है। इसके बाद हताहतों और नुकसान की सही जानकारी पता चलेगी।

पायलटों की हुई पहचान

पायलटों की पहचान विवेक विकास भगत और सवराजदीप सिंह के रूप में हुई है। जिस मरीज को ले जाया जा रहा था, उसकी पहचान संजय कुमार, 41 साल के तौर पर हुई। पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, और अटेंडेंट अर्चना देवी और धुरु कुमार भी जहाज पर थे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के सराय काले खां में 6 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, रेप की आशंका
ये भी पढ़ें:MCD का बड़ा फैसला; अब सामुदायिक भवनों में निखरेगा हुनर, खुलेंगे स्किल सेंटर
ये भी पढ़ें:दिल्ली सीलमपुर अग्निकांड: 24 घंटे बाद भी सुलग रही अंसारी बिल्डिंग, करोड़ों खाक
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।