उड़ान भरते ही टूटा संपर्क, रांची से दिल्ली जा रही चार्टर एंबुलेंस क्रैश; 7 लोग थे सवार
रांची से दिल्ली जा रहा एक मेडिकल चार्टर्ड विमान सोमवार रात करीब 10 बजे चतरा के पास जंगल में क्रैश हो गया। इस एयर एम्बुलेंस में एक मरीज, डॉक्टर और पायलट समेत कुल सात लोग सवार थे। विमान रांची से शाम 7:07 बजे निकला था।
रांची से दिल्ली जा रहा एक मेडिकल चार्टर्ड प्लेन सोमवार को चतरा के पास क्रैश हो गया। झारखंड के पलामू में इसकी आखिरी लोकेशन मिली। उड़ान भरते ही इसका संपर्क टूट गया था। इस चार्टर एंबुलेंस में सात लोग सवार थे। प्लेन दिल्ली की रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का था। इसने शाम 7:07 बजे रांची से उड़ान भरी थी। इस एयर एम्बुलेंस में एक मरीज और डॉक्टर, एक पैरामेडिक, दो अटेंडेंट सवार थे।
7.10 बजे रांची से भरी थी उड़ान
रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास क्रैश हो गई। एयर एम्बुलेंस ने शाम करीब 7.10 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एम्बुलेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था।
चतरा के पास जंगल में क्रैश
अधिकारियों ने बताया कि एयर एम्बुलेंस चतरा के पास सिमरिया के कसियातु जंगल में क्रैश हो गया। विमान के सिमरिया थाना क्षेत्र के कसारी पंचायत के पत्थलपनिया नामक जगह पर क्रैश होने की सूचना है। चतरा रांची से करीब 130 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में विमान को रात 10 बजे लैंड होना था। शाम 7:34 बजे इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। आखिरी ट्रैक की गई लोकेशन पलामू के पास थी।
विमान में 7 लोग थे सवार
इस विमान में सात लोग सवार थे। इसमें मरीज के अलावा एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, दो अटेंडेंट, एक पायलट इन कमांड और एक को-पायलट सवार थे।
हाई अलर्ट जारी
घटना रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। विमान के गायब होते ही अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और लापता विमान को खोजने के लिए बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। ED CAP (Emergency Data Centralized Action Plan) हादसे की निगरानी कर रहा है।
पल-पल की जानकारी जुटाई जा रही
अधिकारियों की मानें तो हादसे के बारे में पल-पल की जानकारी जुटाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं ताकि राहत कार्य में तेजी लाई जा सके। चतरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच रही है। इसके बाद हताहतों और नुकसान की सही जानकारी पता चलेगी।
पायलटों की हुई पहचान
पायलटों की पहचान विवेक विकास भगत और सवराजदीप सिंह के रूप में हुई है। जिस मरीज को ले जाया जा रहा था, उसकी पहचान संजय कुमार, 41 साल के तौर पर हुई। पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, और अटेंडेंट अर्चना देवी और धुरु कुमार भी जहाज पर थे।
