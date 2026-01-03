ईसाइयों की चरनी जला दी, यीशू की मूर्ति भी तोड़ी; गुमला में सांप्रदायिक तनाव

संक्षेप: गुमला में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। यहां के जारी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में ईसाई समुदाय की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम करीब आठ बजे असामाजिक तत्वों ने गांव में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के अवसर पर बनाई गई चरनी को आग के हवाले कर दिया।

गुमला में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। यहां के जारी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में ईसाई समुदाय की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम करीब आठ बजे असामाजिक तत्वों ने गांव में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के अवसर पर बनाई गई चरनी को आग के हवाले कर दिया, वहीं बालक यीशु की मूर्ति को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना से ईसाई समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। जिससे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया।घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। शनिवार सुबह करीब छह बजे आक्रोशित ईसाई समुदाय के ग्रामीणों ने भीखमपुर-गोविंदपुर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क जाम के कारण सुबह से ही आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह जाम करीब चार घंटे तक चला और सुबह लगभग 10 बजे समाप्त हुआ।

सूचना मिलने पर बीडीओ यादव बैठा एवं जारी थाना प्रभारी शनि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पदाधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। प्रशासन की पहल और आश्वासन के बाद सड़क जाम को शांतिपूर्वक हटा लिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए दोषियों की शीघ्र पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यह घटना केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्र में अशांति फैलाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।