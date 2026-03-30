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झारखंड में कोयला तस्करी मामले में ED का शिकंजा, CCL सुरक्षा प्रभारी समेत 4 पर चार्जशीट

Mar 30, 2026 10:33 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रांची जोनल यूनिट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सहायक सुरक्षा उप-निरीक्षक संजीव कुमार सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

झारखंड में कोयला तस्करी मामले में ED का शिकंजा, CCL सुरक्षा प्रभारी समेत 4 पर चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रांची जोनल यूनिट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सहायक सुरक्षा उप-निरीक्षक संजीव कुमार सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को रांची स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में संजीव कुमार सिंह, उनकी पत्नी पूनम देवी, भाई गोपाल कुमार और कोयला ट्रांसपोर्टर राहुल कुमार के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल कर दी। यह मामला अवैध रूप से कोयले की हेराफेरी करने और रिश्वत लेने के आरोप से जुड़ा है।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि रामगढ़ जिले के बड़का सयाल क्षेत्र में सुरक्षा प्रभारी के रूप में तैनात रहते हुए संजीव कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उन्होंने कोयला परिवहन में अनुचित लाभ देने के बदले ट्रांसपोर्टर राहुल कुमार से करीब 5 लाख रुपये की रिश्वत ली। यह रकम सीधे उनकी पत्नी पूनम देवी के एक्सिस बैंक खाते में जमा कराई गई थी।

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जांच के दौरान पूनम देवी के खाते में 4.46 लाख रुपये के संदिग्ध नकद जमा भी पाए गए, जिसका वह संतोषजनक स्रोत नहीं बता सकीं। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने खाते का इस्तेमाल अपराध की कमाई रखने के लिए किया। बाद में इसमें से 4 लाख रुपये संजीव के भाई गोपाल कुमार के खाते में ट्रांसफर किए गए, जिसने महज सात दिनों के भीतर नकद निकासी और लोन ईएमआई चुकाकर इस पैसे को खपा दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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