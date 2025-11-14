Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़chargesheet filed by ats against hijb ut tahrir 5 terrorists
आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के पांच संदिग्धों पर चार्जशीट दायर, ATS ने कोर्ट को क्या बताया

आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के पांच संदिग्धों पर चार्जशीट दायर, ATS ने कोर्ट को क्या बताया

संक्षेप: झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) ने प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर (HUT) से जुड़े पांच संदिग्धों के खिलाफ अपर न्यायायुक्त रांची-सह-विशेष न्यायाधीश एटीएस के न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 07:21 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर (एचयूटी) से जुड़े पांच संदिग्धों के खिलाफ अपर न्यायायुक्त रांची-सह-विशेष न्यायाधीश एटीएस के न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। देश विरोधी साजिश रचने और अवैध हथियार रखने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई।

एटीएस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उनकी संलिप्तता की पुष्टि की है। यह मामला एटीएस थाना कांड संख्या 06/2025 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें शुरू में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अभियुक्त को बाद में अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया।

सभी पांचों अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। एटीएस ने जिन पांच अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2)/113/152, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16/18/18बी/20 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26(2)/29/35 के तहत आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एचयूटी संदिग्ध में चार को धनबाद से, जबकि अम्मार यासर को शेरघाटी से 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

चौथी आरोपी शबनम परवीन ने अपने पति अयान जावेद के लिए हथियार खरीदने और एकत्रित करने की जानकारी देने तथा आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने की बात स्वीकारी है। उसके पास से बरामद दस्तावेज से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की पुष्टि हुई है।

दूसरे आरोपी अयान जावेद (21 वर्ष) ने भी आतंकी संगठन से जुड़ाव और देश विरोधी गतिविधियों की स्वीकारोक्ति की है। उसके पास से भी अवैध पिस्तौल/गोली बरामद हुई। जब्त दस्तावेज में राष्ट्रद्रोही गतिविधियों की पुष्टि हुई है। अभियुक्तों के पास से मिले मोबाइल के वॉइस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से हथियारों की खरीद-फरोख्त की बातचीत सामने आई है। तीसरे संदिग्ध मो शहजाद आलम (20 वर्ष) ने भी एचयूटी से जुड़े होने की बात स्वीकारी है। उसके पास से जब्त दस्तावेज में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और संविधान को नकारने के तथ्य मिले हैं।

Jharkhand News
