Hindi Newsझारखंड न्यूज़Chargesheet filed against Vinay Chaubey in Hazaribagh forest land scam, Rs 3.1 crore link being sought
हजारीबाग वनभूमि घोटाले में विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 3.1 करोड़ का तलाशा जा रहा लिंक

संक्षेप:

यह चार्जशीट हजारीबाग के तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे, नेक्सजेन के संचालक विनय कुमार सिंह और हजारीबाग सदर के पूर्व सीओ शैलेश कुमार सिंह के खिलाफ पीसी एक्ट समेत अन्य संगत धाराओं में दाखिल की गई।

Feb 07, 2026 07:17 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, हजारीबाग
हजारीबाग वनभूमि घोटाला मामले में एसीबी ने शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट हजारीबाग के तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे, नेक्सजेन के संचालक विनय कुमार सिंह और हजारीबाग सदर के पूर्व सीओ शैलेश कुमार सिंह के खिलाफ पीसी एक्ट समेत अन्य संगत धाराओं में दाखिल की गई।

हजारीबाग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय (निगरानी) आशा देवी भट्ट की अदालत में दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि वन भूमि की प्रकृति बदलकर दस्तावेजों में हेरफेर की गई। हजारीबाग एसीबी ने जांच में पाया है कि विनय चौबे के डीसी रहते 5000 एकड़ से अधिक वन भूमि, ट्रस्ट व गैर मजरुआ जमीन की बिक्री अवैध तरीके से की गई। निगरानी ने आरोप पत्र के साथ केस डायरी समेत कई दस्तावेज भी संलग्न किया है।

अब कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। वन भूमि की रजिस्ट्री व जमाबंदी मामले में तत्कालीन अफसरों ने भी विनय चौबे के खिलाफ बयान दिया है। सदर अंचल के सीओ रहे अफसरों, अंचल अधिकारी, राजस्वकर्मी का भी बयान केस में एसीबी ने लिया है।

जांच में यह बात सामने आई कि विनय सिंह व उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर वन भूमि की अवैध तरीके से रजिस्ट्री की गई। एसीबी ने चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में साल 2010-13 के बीच आए 3.16 करोड़ रुपये का जिक्र भी किया है। जमीन घोटाले से इस आय का लिंक तलाशा जा रहा है। गौरतलब है कि निगरानी विभाग ने इस केस में कुल 73 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इसी मामले में हजारीबाग के तत्कालीन सदर अंचलाधिकारी शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

Jharkhand
