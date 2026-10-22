JPSC परीक्षा घोटाले में ख्यांग्ते समेत 12 पर चार्जशीट, OMR शीट में छेड़छाड़ का जिक्र
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और मेधा घोटाले की जांच कर रही सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते, पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, मुख्य सरगना अभय कुमार तिवारी समेत 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और मेधा घोटाले की जांच कर रही सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते, पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, मुख्य सरगना अभय कुमार तिवारी समेत 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।
मामले में पूर्व अध्यक्ष और आयोग के अधिकारियों के साथ परीक्षा संचालन करने वाली निजी एजेंसी से जुड़े लोगों तथा अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल है। आरोपों में परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी, ओएमआर शीट में हेरफेर और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे बिंदु शामिल हैं। अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत में अवकाश के दौरान जांच अधिकारी ने शून्यकाल में चार्जशीट दाखिल की है। एक भी दिन की देरी होती तो 12 में से पांच आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाते। मामले में जल्दी दूसरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले में दो दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। चार्जशीट पर पहली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।
22 जुलाई को पहली गिरफ्तारी हुई थी
सीआईडी ने मामले की जांच के दौरान आयोग के अधिकारियों, परीक्षा संचालन करने वाली टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों की भूमिका की पड़ताल की। जांच के क्रम में पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह समेत पांच आरोपियों को 22 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को 10 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। यह प्रकरण सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 से जुड़ा है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज है।
अभय तिवारी के बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन
अभय तिवारी के बैंक खातों में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, टीडीपीएल के निदेशकों के होटल खर्च के भुगतान और अभ्यर्थियों से कथित संपर्क को गंभीरता से लिया गया है। अभय तिवारी आयोग, परीक्षा एजेंसी तथा अभ्यर्थियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। एजेंसी को नियमित निविदा प्रक्रिया के बजाय नामांकन के आधार पर काम देने और संवेदनशील परीक्षा संबंधी जिम्मेदारियां सौंपा गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए करीब पांच लाख रुपये और अंतिम चयन के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक वसूली करने की भी बात है।
ओएमआर शीट और गोपनीय दस्तावेजों में हेरफेर का जिक्र
जांच में वन क्षेत्र पदाधिकारी (एफआरओ) और सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) परीक्षाओं की ओएमआर शीट में कथित छेड़छाड़, उत्तर पुस्तिकाओं को परिसर से बाहर ले जाने और परीक्षा परिणामों में डिजिटल हेरफेर के आरोप भी सामने आया। चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि जेपीएससी की तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने 26 मई 2026 को व्हाट्सऐप के माध्यम से परीक्षा की उत्तर-कुंजी टीडीपीएल के कर्मचारी मो. उस्मान को भेजी थी।
इन आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट
श्वेता कुमारी गुप्ता, मुख्य सरगना टीडीपीएल एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी, निदेशक रामवीर सिंह, मो. उस्मान, मो. एबाद (पांच की गिरफ्तारी 22 जुलाई को) हेमंत कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार (तीनों की गिरफ्तारी 24 जुलाई), सोनू कुमार, अरविंद कुमार (गिरफ्तारी 25 जुलाई), सुमन सौरभ (गिरफ्तारी 30 जुलाई) और एल ख्यांग्ते (गिरफ्तारी 10 अगस्त) मामले के सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। इसमें 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज भी हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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