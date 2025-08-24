champai soren attack on hemant soren govt for taking tribal people land विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा, चंपाई सोरेन का हेमंत सरकार पर तीखा हमला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़champai soren attack on hemant soren govt for taking tribal people land

Subodh Kumar Mishra भाषा, रांचीSun, 24 Aug 2025 10:43 PM
विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा, चंपाई सोरेन का हेमंत सरकार पर तीखा हमला

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि नगड़ी का आंदोलन सरकार की असली सोच को उजागर कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने और उनकी पहचान खत्म करने की साजिश रच रही है।

झारखंड के नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण कार्य में प्रस्तावित जमीन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। रांची में रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हेमंत सरकार जिस तरह तानाशाही रवैया अपनाकर जिस नीति के साथ खेती योग्य जमीन छीनना चाहती है, उसका विरोध सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक आदिवासी मूलवासियों की खेती योग्य जमीन उन्हें वापस नहीं मिल जाती।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस पर की गई थी। उसी दिन तय हुआ था कि नगड़ी की उपजाऊ जमीन पर हल जोतकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तमाम सख्ती और बाधाओं के बावजूद ग्रामीण और किसान-आदिवासी एकजुट बने रहे और संघर्ष जारी है।

उन्होंने कहा कि नगड़ी का आंदोलन सरकार की असली सोच को उजागर कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने और उनकी पहचान खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी एक दिन का नहीं बल्कि लंबी लड़ाई है। किसानों और आदिवासियों की जमीन बचाने की जंग में भाजपा उनके साथ है। सरकार को पीछे हटने पर मजबूर करना ही भाजपा का लक्ष्य है।