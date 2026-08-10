Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस पर मुखिया संघ ने अस्पताल में मरीजों के बीच किया फल वितरण

Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, मुखिया संघ, चक्रधरपुर ने अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरित किए। संघ के पदाधिकारियों ने मरीजों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। अध्यक्ष जंगल सिंह गागराई ने कहा कि यह दिन आदिवासी संस्कृति और समाज की जिम्मेदारी को याद करने का है।

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को मुखिया संघ, चक्रधरपुर की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाजरत मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। संघ के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मरीजों के बीच केला, सेब सहित अन्य फल वितरित किए गए।

मुखिया संघ का दृष्टिकोण कार्यक्रम के दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष जंगल सिंह गागराई ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुखिया संघ भविष्य में भी जनहित और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। वहीं मुखिया संघ के उपाध्यक्ष सोमनाथ कोया ने कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति और मानव सेवा की भावना से जुड़ा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजुई, जिला परिषद सदस्य मीना जोंको, मुखिया संघ के अध्यक्ष सह मुखिया जंगल सिंह गागराई, उपाध्यक्ष सोमनाथ कोया, कोषाध्यक्ष मेलानी बोदरा, सचिव महेंद्र पूर्ति, सह सचिव सेलाई मुंडा, श्याम सिंह मुंडा, साहेब हेंब्रम, अरविंद तिग्गा, आंति सामड, लक्ष्मी केराई, पिंकी जोंको, मीरा हांसदा, रुक्मणी मोदीन, पंचायत समिति सदस्य पद्मावती दिग्गी, गंगाराम गागराई समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं मुखिया संघ के सदस्य मौजूद थे।