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Chakradharpur News: एसएस पब्लिक स्कूल निशिंचितपुर सोनुवा में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: सोनुवा के एस एस पब्लिक स्कूल में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि गुरुचरण नायक ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। वार्षिक परीक्षा परिणाम की भी घोषणा की गई।

Chakradharpur News: एसएस पब्लिक स्कूल निशिंचितपुर सोनुवा में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

Chakradharpur News: सोनुवा। एस एस पब्लिक स्कूल निशिंचितपुर सोनुवा के प्रांगण में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक सह भाजपा के संगठनिक जिला चक्रधरपुर अध्यक्ष गुरुचरण नायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और विरासत के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को जीवन का आधार बनाकर समाज एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा भी की गई।

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बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगे भी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर मुकेश महतो, कोऑर्डिनेटर केदारनाथ नायक, प्रिंसिपल विवेक राज, विद्यालय अध्यक्ष किशोर प्रधान, उपाध्यक्ष गंगाधर महतो एवं अमरजीत साहू सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, विरासत, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना तथा उनके भीतर अपनी गौरवशाली परंपराओं के प्रति सम्मान एवं गर्व की भावना विकसित करना रहा।

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