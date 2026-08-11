Chakradharpur News: अस्पताल की व्यवस्था होगी और बेहतर : सिविल सर्जन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में सोमवार को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूएम) एवं फाइव एस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। एकजुट संस्था की ओर से आयोजित कार्यशाला में अस्पताल की सेवाओं एवं कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर, व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, चक्रधरपुर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जेजे मुंडू, चक्रधरपुर एवं सोनुवा के सीएचओ समेत अनुमंडल अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रभारी और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। एकजुट संस्था की सचिव डॉ. निर्मला, विनीत कुमार एवं संस्था के अन्य सहयोगियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में टीक्यूएम एवं फाइव एस की अवधारणा के साथ अस्पताल में स्वच्छता, सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।