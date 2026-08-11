Chakradharpur News: अस्पताल की व्यवस्था होगी और बेहतर : सिविल सर्जन
Chakradharpur News: चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में 'टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट' और 'फाइव एस' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अस्पताल की सेवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर चर्चा की गई। अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रभारी और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए और सुझाव साझा किए।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में सोमवार को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूएम) एवं फाइव एस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। एकजुट संस्था की ओर से आयोजित कार्यशाला में अस्पताल की सेवाओं एवं कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर, व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, चक्रधरपुर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जेजे मुंडू, चक्रधरपुर एवं सोनुवा के सीएचओ समेत अनुमंडल अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रभारी और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। एकजुट संस्था की सचिव डॉ. निर्मला, विनीत कुमार एवं संस्था के अन्य सहयोगियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में टीक्यूएम एवं फाइव एस की अवधारणा के साथ अस्पताल में स्वच्छता, सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रशिक्षण एवं सत्र का संचालन स्नेहिल कुमार ने किया। इस दौरान अस्पताल की वर्तमान व्यवस्था का आकलन करते हुए इसे और अधिक प्रभावी, स्वच्छ, सुरक्षित एवं मरीज-केंद्रित बनाने पर विभागवार चर्चा की गई। अस्पताल के विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिभागियों ने अपने सुझाव भी साझा किए। प्रतिभागियों ने अस्पताल की सेवाओं में निरंतर सुधार लाने तथा टीक्यूएम एवं फाइव एस के सिद्धांतों को दैनिक कार्यप्रणाली में लागू करने पर जोर दिया। कार्यशाला का उद्देश्य बेहतर कार्यप्रणाली, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अनुमंडल अस्पताल को एक आदर्श एवं मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने के सामूहिक प्रयास को मजबूत करना रहा।
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