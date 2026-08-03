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Chakradharpur News: जलावन निकालने के दौरान महिला सर्पदंश की शिकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: आनंदपुर के तेंताड़ी गांव में जलावन निकालते समय एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। शांति भेगरा (25) को दाएं हाथ की उंगली में सांप ने डंस मारा, जिसके बाद परिजनों ने उसे मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया।

Chakradharpur News: जलावन निकालने के दौरान महिला सर्पदंश की शिकार

Chakradharpur News: आनंदपुर। आनंदपुर प्रखंड के तेंताड़ी गांव में जलावन निकालने के दौरान महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। महिला को इलाज के लिए परिजनों ने मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक तेंताड़ी गांव निवासी शांति भेगरा (25) रविवार सुबह घर के बाहर रखे जलावन की लकड़ी निकाल रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने दाएं हाथ की उंगली में डंस मार दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया है।

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