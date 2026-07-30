Chakradharpur News: आनंदपुर में सर्पदंश से महिला की मौत, गांव में मातम

Chakradharpur News: आनंदपुर, संवाददाता। आनंदपुर प्रखंड के तेताड़ी गांव के मैदान टोला में जहरीले सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान पिंकी भेंगरा (35) पति-नामजन भेंगरा के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के करीब 3 बजे पिंकी भेंगरा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर में जमीन में सो रही थीं। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। शुरुआत में परिजनों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।

परिजन उन्हें आनन-फानन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर लेकर पहुंचे। अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने पिंकी भेंगरा को मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को घर ले गए जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही रोबोकेरा थाना प्रभारी लालू प्रसाद पुलिस बल के साथ मृतका के घर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सावधानी बरतने और किसी भी सर्पदंश की स्थिति में बिना देर किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी।