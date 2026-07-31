Chakradharpur News: बरसात में बदहाल हुई कोएंजाली-गोयराबेड़ा-मोरेंग सड़क

Chakradharpur News: बरसात में बदहाल हुई कोएंजाली-गोयराबेड़ा-मोरेंग सड़क
Chakradharpur News: पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर प्रखंड में कोएंजाली से मोरेंग तक की सड़क बारिश में कीचड़ में बदल जाती है। इससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार ये बच्चे गिरकर घायल होते हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की है।
Chakradharpur News: आनंदपुर, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती आनंदपुर प्रखंड के कोएंजाली से गोयराबेड़ा खड़िया टोला होते हुए मुख्य मार्ग मोरेंग तक जाने वाली लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क बरसात के दिनों में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण इस मार्ग से आवागमन करने वाले ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का जीवन कठिन हो गया है। जगह-जगह कीचड़ और जलजमाव के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, जबकि दोपहिया वाहन अक्सर फंस जाते हैं। इस सड़क से प्रतिदिन संत जोसेफ मध्य विद्यालय, चारबंदिया सहित अन्य विद्यालयों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थी गुजरते हैं।
सुबह-शाम बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कई बार फिसलकर गिरने की घटनाएं भी होती हैं, इससे उनके कपड़े, जूते और स्कूल बैग तक खराब हो जाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल भेजना चिंता का विषय बन गया है। यह सड़क केवल स्कूली बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों के लिए भी जीवनरेखा है। कोएंजाली के लगभग 35 परिवार, गोयराबेड़ा खड़िया टोला के 80 परिवार तथा मोरेंग के करीब 50 परिवार इसी मार्ग पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर लगभग 165 परिवार रोजमर्रा के आवागमन, खेती-किसानी, बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात शुरू होते ही सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई होती है। किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में परेशानी होती है और कई बार वाहन बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं। इससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ समय की भी बर्बादी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की बदहाली की जानकारी कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक सड़क के निर्माण या मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्षों से लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि कोएंजाली-गोयराबेड़ा खड़िया टोला-मोरेंग सड़क का शीघ्र पक्कीकरण कराया जाए, ताकि स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और आम लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो बरसात के शेष दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
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