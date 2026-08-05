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Chakradharpur News: एसआईआर में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: बंदगांव में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा एवं आपत्ति नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बीडीओ भीषम कुमार ने सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। यह कार्यक्रम लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

Chakradharpur News: एसआईआर में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण

Chakradharpur News: बंदगांव, संवाददाता बंदगांव प्रखंड सभागार में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत क्लेम एंड ऑब्जेक्शन नोटिस एवं सत्यापन से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) भीषम कुमार ने की। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दावा एवं आपत्ति प्रपत्रों के निष्पादन, नोटिस निर्गत करने, घर-घर सत्यापन, अभिलेखों के संधारण तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए गए।

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इस अवसर पर बीडीओ भीषम कुमार ने कहा मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर पूरी सतर्कता, निष्पक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ घर-घर सत्यापन करें। दावा एवं आपत्ति से संबंधित प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बन सके। निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय सिंह जोंकों, नसीम अहमद समेत प्रखंड के सभी बीएलओ उपस्थित थे।

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