Chakradharpur News: ग्रामीणों ने श्रमदान व आर्थिक मदद से की छह सौ फीट सड़क की मरम्मत

Chakradharpur News: ग्रामीणों ने श्रमदान व आर्थिक मदद से की छह सौ फीट सड़क की मरम्मत
Chakradharpur News: चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत के ग्रामीणों ने बेगुना गांव तक जर्जर सड़क की मरम्मत श्रमदान और आर्थिक मदद से की। बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ होने से बच्चों और ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत दांती प्राथमिक विद्यालय से बेगुना गांव तक करीब 12 सौ फीट सड़क जर्जर होने और बारिश का पानी भरने से कीचड़ होने से ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बुधवार को ग्रामीणों ने श्रमदान कर और आर्थिक मदद से जर्जर सड़क की मरम्मत करायी और चलने लायक बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर सड़क के बारे में शासन और प्रशासन के लोगों को जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा जर्जर सड़क की मरम्मत कराने के लिए कोई पहल नहीं की गई। जिला परिषद द्वारा भी सिर्फ छह सौ फीट सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति की गई है।
कार्यकर्ताओं की मेहनत
इधर, बारिश के कारण जर्जर सड़क पर गड्डे में पानी भर जाने से ग्रामीणों और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी। श्रमदान करने वालों में गांव के सुरेश प्रधान, रमेश प्रधान, जलधर प्रधान, जगमोहन प्रधान, शशि प्रधान, दुर्योधन प्रधान, दिनेश प्रधान, भागीरथी प्रधान, कर्मकार प्रधान, बकील प्रधान सहित दर्जनों लोग शामिल थे।
प्रशासन की निष्क्रियता
जिला परिषद द्वारा छह सौ फीट सड़क की स्वीकृति की गई है और छह सौ फीट की बाद में स्वीकृति देने की बात कही गई है। इस कारण सड़क की श्रमदान से मरम्मत करायी गई।
-जय जगन्नाथ प्रधान, ग्रामीण
जर्जर सड़क के बारे में स्थानीय शासन और प्रशासन के अधिकारियों को कई बार सूचना दी गई है। लेकिन उनके द्वारा जर्जर सड़क की मरम्मति नहीं करायी गई।
-दीपक प्रधान, ग्रामीण
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