Chakradharpur News: 78 साल तक नहीं सुनी सरकार तो खुद श्रमदान कर बना डाली सड़क

Chakradharpur News: 78 साल तक नहीं सुनी सरकार तो खुद श्रमदान कर बना डाली सड़क
Chakradharpur News: बंदगांव के अंगरिया गांव में ग्रामीणों ने विकास की कमी के चलते खुद सड़क की मरम्मत की। उन्होंने पुल और सड़क निर्माण की मांग की, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से केवल आश्वासन मिला था। अगर 2026 तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे वोट बहिष्कार और आन्दोलन की चेतवानी दे रहे हैं।
Chakradharpur News: बंदगांव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती पोड़ाहाट जंगल के बीहड़ बंदगांव प्रखंड के अंगरिया गांव में आजादी के 78 साल बाद भी जब पुल और सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने खुद ही विकास की बीड़ा उठाया। ग्रामीणों ने रविवार को श्रमदान कर सड़क की मरम्मत कर चलने लायक बनाया। साथ ही पुल और सड़क निर्माण की मांग की। ग ग्रामीणों ने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्यओं से अवगत कराया गया है, लेकिन उनसे अबतक सिर्फ आश्वासन मिला है। ग्रामीणों ने कहा कि सुदूरवर्ती इस गांव में सड़क और मोहरा नाला पर पुल नहीं होने के कारण मरीजों को अस्पताल जाने, बच्चों को स्कूल जाने और किसानों को बाजार जाने सहित ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी।
ग्रामीण कई बार शासन और प्रशसान के अधिकारियों को लिखित शिकायत की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसके बाद ग्रामीणों ने बैठक कर सड़क की मरम्मत करने का निर्णय लिया और रविवार को श्रमदान कर सड़क की मरम्मत की, ताकि लोगों की परेशानी कम हो सकें। हालांकि मोहरा नाला में पुल नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी कम नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2026 में अगर इसके लिए पहल नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। साथही आन्दोलन करेंगे। वहीं श्रमदान करने वालों में मुंडा मोहन सिंह ओड़ेया, प्रेमसिंह ओड़ेया, गोपाल ओड़ेया, मनबोध ओड़ेया, बिरसा ओड़ेया, बाड़ेंया ओड़ेया, ओन्दा ओड़ेया, दयाल ओड़ेया, मोहन सिंह बोदरा तथा सामु ओड़ेया सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।