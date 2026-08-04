Chakradharpur News: स्कूल और पंचायत भवन की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रखंड के जामिद गांव में मध्य विद्यालय जामिद एवं पंचायत भवन से संबंधित सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से अविलंब सीमांकन कराने की मांग की। इस संबंध में सोमवार को ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों के आवेदन में कहा हैं कि मध्य विद्यालय जामिद के समीप स्थित सरकारी भूमि पर खाता रैयत के वंशजों द्वारा बिना सरकारी मापी एवं सीमांकन के एक परिजन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया गया कि करन बोदरा के परिवार की एक महिला के निधन के बाद स्कूल के निकट दाह संस्कार किया गया, जिसका गांव के मुंडा नागेश्वर महतो ने विरोध किया।

आरोप है कि विरोध के दौरान सचिन बोदरा और नितिन बोदरा ने उनके साथ हाथापाई और दुर्व्यवहार किया तथा संबंधित भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताया। इस घटना के बाद गांव में विवाद और गहरा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह ग्रामसभा बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस हुई। अंतत: ग्रामसभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विवादित भूमि का सरकारी अमीन से सीमांकन कराया जाए, ताकि सरकारी और निजी भूमि की स्पष्ट पहचान हो सके और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।ग्रामीणों का कहना है कि मध्य विद्यालय की भूमि के सीमांकन की मांग पूर्व में भी कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि सरकारी भूमि पर धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल परिसर की सरकारी सीमा को चिह्नित कर सुरक्षित कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आवेदन में एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन के आसपास की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि निराकर महतो, मंशु महतो, हरेन महतो, चतुर्भुज महतो और हीरालाल महतो सहित अन्य लोगों के अतिक्रमण के कारण प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सरकारी विकास योजनाएं प्रभावित होती रहेंगी। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी से मांग की है कि मध्य विद्यालय और पंचायत भवन दोनों की भूमि का शीघ्र सीमांकन कर सरकारी जमीन की विधिवत पहचान सुनिश्चित की जाए तथा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आवेदन पर मुंडा नागेश्वर महतो, उपमुखिया परशुराम महतो, पंचायत समिति सदस्य सीता कुमारी महतो, अजय महतो, ओमप्रकाश महतो, बन बिहारी महतो, नंदलाल महतो, बाल किशन महतो, विशु महतो, राधा महतो, मधुसूदन महतो, गुलशन महतो, अजय कुमार महतो, रतन महतो, गोल्डन महतो, संजय कुमार महतो, कदम महतो, जवाहरलाल महतो सहित सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।