Chakradharpur News: ट्रांसफर्मर खराब होने के कारण लो वोल्टेज की समस्या से जुझ रहे है कोटुवा तांती टोला के लोग
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के पद्मपुर पंचायत के कोटुवा तांती टोला में ट्रांसफर्मर खराब होने से ग्रामीण लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले दो हफ्तों से गांव में बिजली तो है, लेकिन बल्व जलना भी मुश्किल है। छात्र रात में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और सांप-बिच्छू के खतरे का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर प्रखंड के पद्मपुर पंचायत के कोटुवा तांती टोला में बिजली आपूर्ति के लिए लगे ट्रांसफर्मर खराब होने से पिछले दो सप्ताह से गांव के लोग लो वोल्टेज की समस्या से जुझ रहे है। ग्रामीणों की माने तो बिजली गांव में है, लेकिन बिजली से नहीं बल्व जलता है और नहीं कोई दूसरा कार्य होता है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली की लोवोल्टेज के कारण छात्र रात्रि में पढ़़ाई भी नहीं कर पाते है, वहीं रात्रि में घरों में सांप बिच्छू के भी घूसने का खतरा बना रहता है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजय सिंह सामाड ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को एक मांग पत्र सौंप कर गांव में नए ट्रांसफर्मर लगाने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिल सकें।
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