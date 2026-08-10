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Chakradharpur News: मेन रोड में नाले में घुसा अनियंत्रित ट्रक, बड़ा हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: गोइलकेरा में रविवार को अनियंत्रित ट्रक के नाले में गिरने से सड़क पर अफानफरी मच गई। चालक नशे में था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया और यातायात बहाल किया गया। घटना के दौरान भारी जाम लग गया और पुलिस वहां मौजूद थी।

Chakradharpur News: मेन रोड में नाले में घुसा अनियंत्रित ट्रक, बड़ा हादसा टला

Chakradharpur News: गोईलकेरा। गोइलकेरा में रविवार की दोपहर एक अनियंत्रित ट्रक के नाले में घुस जाने के कारण मेन रोड में अफरातफरी मच गई। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया और सड़क पर भयंकर जाम लग गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से ट्रक को किसी तरह बाहर निकाल कर मार्ग में यातायात को सुचारू कराया जा सका। ट्रक चालक नशे में धुत्त बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर लदा एक ट्रक चक्रधरपुर की ओर जाने के क्रम में महावीर मंदिर के पास सामने से आ रही बस को पास देने के चक्कर में नाले के स्लैब में घुस गया। ट्रक के फंसते ही मेन रोड में दोनों तरफ जाम लग गया।

ट्रक चालक को नशे में देख स्थानीय लोगों ने उसे फटकार भी लगाई। जाम लगते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इंदिरा चौक में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद कुछ देर तक यातायात व्यवस्था बाधित रही।

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