Chakradharpur News: ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दी गई तकनीकी जानकारी

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 16वें वित्त आयोग के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से चक्रधरपुर प्रखंड सभागार में प्रज्ञा केंद्र संचालकों (वीएलई) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार से शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण का समापन गुरुवार को होगा। इस प्रशिक्षण में चक्रधरपुर, बंदगांव और खूंटपानी प्रखंडों के कुल 46 बीएलई ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी कंचन मुखर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर सह जिला प्रबंधक (पंचायती राज) देवेश कान्त, कोल्हान प्रमंडल की ट्रेनर सायका नूर, ब्लॉक मैनेजर तृप्ति विश्वकर्मा तथा प्रखंड समन्वयक नारायण नायक उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर देवेश कान्त, सायका नूर और तृप्ति विश्वकर्मा ने प्रतिभागियों को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के संचालन, जीपीडीपी की ऑनलाइन प्रविष्टि तथा 16वें वित्त आयोग से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पोर्टल पर कार्य करने का व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) प्रशिक्षण भी कराया गया, ताकि ऑनलाइन प्रविष्टि के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं और प्रतिभागियों की शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। प्रशिक्षकों ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण विकास की आधारशिला है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों तथा वीएलई के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी वीएलई से निर्धारित समय-सीमा के भीतर जीपीडीपी की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य पूरी गुणवत्ता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का आह्वान किया।