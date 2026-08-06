Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दी गई तकनीकी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: चक्रधरपुर में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के सही क्रियान्वयन और 16वें वित्त आयोग के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रज्ञा केंद्र संचालकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें 46 वीएलई ने भाग लिया और तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

Chakradharpur News: ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दी गई तकनीकी जानकारी

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 16वें वित्त आयोग के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से चक्रधरपुर प्रखंड सभागार में प्रज्ञा केंद्र संचालकों (वीएलई) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार से शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण का समापन गुरुवार को होगा। इस प्रशिक्षण में चक्रधरपुर, बंदगांव और खूंटपानी प्रखंडों के कुल 46 बीएलई ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी कंचन मुखर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर सह जिला प्रबंधक (पंचायती राज) देवेश कान्त, कोल्हान प्रमंडल की ट्रेनर सायका नूर, ब्लॉक मैनेजर तृप्ति विश्वकर्मा तथा प्रखंड समन्वयक नारायण नायक उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Jamtara News: जीपीडीपी के तहत सहजकर्ता दलों का प्रशिक्षण शुरू

प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर देवेश कान्त, सायका नूर और तृप्ति विश्वकर्मा ने प्रतिभागियों को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के संचालन, जीपीडीपी की ऑनलाइन प्रविष्टि तथा 16वें वित्त आयोग से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पोर्टल पर कार्य करने का व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) प्रशिक्षण भी कराया गया, ताकि ऑनलाइन प्रविष्टि के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं और प्रतिभागियों की शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। प्रशिक्षकों ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण विकास की आधारशिला है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों तथा वीएलई के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी वीएलई से निर्धारित समय-सीमा के भीतर जीपीडीपी की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य पूरी गुणवत्ता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:Chatra News: जीपीडीपी प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर पंचायत निर्माण पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।