Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: आदिवासी कुड़मी समाज ने निर्मल दा को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज ने शनिवार को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया। मनोहरपुर प्रखंड के ऊंधन गांव में शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उपस्थित सदस्यों ने एक मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज के प्रमुख सदस्य मौजूद थे।

Chakradharpur News: आदिवासी कुड़मी समाज ने निर्मल दा को किया नमन

Chakradharpur News: मनोहरपुर। झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा शनिवार को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस पर मनोहरपुर प्रखंड स्थित ऊंधन गांव में शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उपस्थित लोगों ने एक मिनट का मौन रखा। मौके पर मुख्य रूप से झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शशि भूषण महतो, सचिन मनसा महतो शिक्षाविद राजधानी महतो, विमल प्रधान, अश्विनी बघेल, कोकिल महतो आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Saraikela News: खरसावां में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया शहीद निर्मल महतो का 39वां शहादत दिवस
ये भी पढ़ें:Sahibganj News: झामुमो ने मनाया शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस
ये भी पढ़ें:Adityapur News: शहादत दिवस पर निर्मल महतो को किया नमन, झामुमो ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।