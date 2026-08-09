Chakradharpur News: आदिवासी कुड़मी समाज ने निर्मल दा को किया नमन

Chakradharpur News: आदिवासी कुड़मी समाज ने निर्मल दा को किया नमन
Chakradharpur News: झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज ने शनिवार को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया। मनोहरपुर प्रखंड के ऊंधन गांव में शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उपस्थित सदस्यों ने एक मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज के प्रमुख सदस्य मौजूद थे।
Chakradharpur News: मनोहरपुर। झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा शनिवार को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस पर मनोहरपुर प्रखंड स्थित ऊंधन गांव में शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उपस्थित लोगों ने एक मिनट का मौन रखा। मौके पर मुख्य रूप से झारखंड आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शशि भूषण महतो, सचिन मनसा महतो शिक्षाविद राजधानी महतो, विमल प्रधान, अश्विनी बघेल, कोकिल महतो आदि उपस्थित थे।
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