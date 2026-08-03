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Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों पर किया विमर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: मनोहरपुर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील बारला की अगुवाई में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा की गई और आन्दोलन की रणनीति बनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों पर किया विमर्श

Chakradharpur News: मनोहरपुर। नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर रविवार को भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील बारला की अगुआई में मकरंडा पंचायत के सागजुड़ी गांव में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और आगामी दिनों में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आन्दोलन करने की रणनीति बनायी गई। साथही बैठक में आगामी नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

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