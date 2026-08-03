Chakradharpur News: पीपल की विशाल टहनी गिरने से बिजली आपूर्ति ठप
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के टाउन काली मंदिर के पीछे शनिवार शाम करीब सात बजे पीपल पेड़ की विशाल टहनी अचानक टूटकर गिर गयी। इस हादसे में बिजली का पोल, विद्युत तार, ट्रां
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के टाउन काली मंदिर के पीछे शनिवार शाम करीब सात बजे पीपल पेड़ की विशाल टहनी अचानक टूटकर गिर गई। इस हादसे में बिजली का पोल, विद्युत तार, ट्रांसफार्मर तथा एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, लोगों को पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ की टहनी हटाने के साथ क्षतिग्रस्त पोल एवं तारों की मरम्मत का कार्य शुरू किया। विभाग के कर्मी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने में जुटे हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक टहनी गिरने से तेज आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।