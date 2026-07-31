Chakradharpur News: ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के डिजिटलीकरण पर जोर

Chakradharpur News: सोनुवा। सोनुवा प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ सोमनाथ उरांव, मास्टर ट्रेनर पातोर जोंको व हारिन तमसोय, प्रदान संस्था के योगेन्द्र प्रमथ एवं स्थानीय मुखियाओं ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत स्तर पर तैयार होने वाली योजनाओं को पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रभावी ढंग से बनाना और पंचायतों की विकास योजनाओं का ऑनलाइन डिजिटलीकरण सुनिश्चित करना है।

साथ ही प्रत्येक पंचायत में 6 सदस्यों की एक टीम का गठन किया जाएगा। प्रशिक्षक पातोर जोंको और हारिन तमसोय ने बताया कि पूर्व में लागू 15वें वित्त आयोग की जगह अब 16वें वित्त आयोग के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 16वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि को बद्ध निधि और अबद्ध निधि में समान रूप से विभाजित किया गया है। दोनों मदों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोंजो पंचायत की मुखिया रासमानी मांझी, बायकोडा पंचायत के मुखिया सोहन माझी, बारी पंचायत की मुखिया सुनीता गागराई, पंचायत सचिव मानस त्रिपाठी, मनजीत कच्छप, शिवशंकर नायक, आलोक पूर्ति, प्रदान संस्था के सदस्य समेत विभिन्न पंचायतों के पंचायत सहायक उपस्थित थे।