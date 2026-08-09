Chakradharpur News: प्राथमिकता निर्धारण व ग्रामसभा की भूमिका दिया जोर
Chakradharpur News: चक्रधरपुर में ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें 38 सहजकर्ताओं ने भाग लिया और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षकों ने पंचायतों में जनसहभागिता बढ़ाने, योजनाओं के प्रभावी उपयोग और विकास विषयों पर जानकारी दी।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सहभागी बनाने के उद्देश्य से चक्रधरपुर प्रखंड सभागार में आयोजित दो दिवसीय ग्राम पंचायत फैसिलीटेटर टीम के प्रथम बैच का प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में सिलफोड़ी, कुलीतोडांग, नलिता, सुरबुड़ा, कोलचकड़ा एवं सिमिदिरी पंचायत के प्रतिनिधियों सहित कुल 38 सहजकर्ता दल के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं के निर्माण में जनभागीदारी बढ़ाना तथा योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना था। प्रशिक्षण के दौरान स्टेट मास्टर ट्रेनर सुशांत कुमार ढोके ने प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया, 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के तहत पंचायतों में जनसहभागिता सुनिश्चित करने की रणनीति तथा गरीबी मुक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, शिक्षित पंचायत, स्वच्छ जल, बाल-अनुकूल पंचायत समेत नौ प्रमुख विकास विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने स्थानीय स्तर पर योजनाओं की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और ग्रामसभा की भूमिका पर विशेष जोर दिया। वहीं मुखिया प्रशिक्षक नरेंद्र बानरा ने पंचायतों को प्राप्त होने वाली 16वें वित्त आयोग की राशि एवं विभिन्न विभागों से मिलने वाले विकास मदों के पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के चयन, स्वीकृति तथा संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की व्यावहारिक प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण दिया। प्रखंड समन्वयक नारायण नायक ने कहा कि जीपीएफटी टीम ग्राम पंचायत विकास योजना की वास्तविक रीढ़ है। यदि ग्राम स्तर पर योजनाएं सही तरीके से तैयार हों और उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, तो पंचायतों के समग्र विकास के साथ गांवों की तस्वीर बदल सकती है। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों से ग्रामसभा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया गया।
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