Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: रायकेरा: बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे 14 वर्षीय छात्र की ठनका गिरने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: ​मनो​मनोहरपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय स्कूली छात्र की आकाशीय बिजली (ठनका) की चपेट में आने ​मनोहरपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे मे

रायकेरा: बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे 14 वर्षीय छात्र की ठनका गिरने से मौत
रायकेरा: बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे 14 वर्षीय छात्र की ठनका गिरने से मौत

Chakradharpur News: ​मनोहरपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय स्कूली छात्र की आकाशीय बिजली (ठनका) की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राज कालिंदी के रूप में हुई है, जो रायकेरा स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था।घटना के संबंध में छात्र की माता पति देवी ने बताया कि राज गुरुवार की सुबह घर से दूर जंगलो में छत्तू (मशरूम) चुनने के लिए निकला था। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए राज सुबह करीब 6:30 बजे घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया।​तभी

तेज गरज-चमक के साथ कड़कड़ाती आकाशीय बिजली सीधे पेड़ पर आ गिरी, जिसकी चपेट में आने से राज की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है और पूरे गांव में शोक की लहर है।घटना के बाद शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सको ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Manoharpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।