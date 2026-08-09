Chakradharpur News: हाइवा की चपेट में ग्रामीण चिकित्सक की मौत, 8 घंटे बाद समझौते से हटा सड़क जाम
Chakradharpur News: मनोहरपुर के मणिपुर चौक पर शनिवार शाम हाइवा की चपेट में आने से ग्रामीण चिकित्सक प्रहलाद महतो की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। प्रशासन और ठेका कंपनी के साथ वार्ता के बाद जाम समाप्त हुआ और मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपये की सहायता दी गई।
Chakradharpur News: मनोहरपुर। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर चौक पर शनिवार शाम हाइवा की चपेट में आने से ग्रामीण चिकित्सक प्रहलाद महतो की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मनोहरपुर-राउरकेला मुख्य मार्ग जाम कर दिया। करीब 8 घंटे बाद रात 2 बजे प्रशासन, ठेका कंपनी और परिजनों के बीच लिखित समझौते के बाद जाम समाप्त हुआ।हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर डीएसपी डेविड ए. डोडराय, बीडीओ शक्ति कुंज और थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। देर रात हुई बातचीत के बाद ठेका कंपनी के प्रतिनिधि ने मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता देने और हरसंभव सहयोग का लिखित आश्वासन दिया।
प्रशासन ने सरकारी प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया।समझौते के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। हादसे में शामिल हाइवा के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।