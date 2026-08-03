Chakradharpur News: चक्रधरपुर से तीन नाबालिग दोस्त लापता, विशाखापत्तनम में मोबाइल लोकेशन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर से तीन नाबालिग दोस्तों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद चक्रधरपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस को तीनों बच्चों की अंतिम लोकेशन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मिली है। इसके बाद पुलिस उनकी सकुशल बरामदगी के लिए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर के केनाल रोड निवासी प्रधान बोदरा का 14 वर्षीय पुत्र अविनाश बोदरा 22 जुलाई को घर से निकला था। वह कुछ दिनों तक लोको कॉलोनी स्थित रेलवे क्वार्टर में अपने दोस्त सागर पूर्ति के यहां रुका था।

इसके बाद 26 जुलाई को वहां से निकलने के बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। खूंटपानी प्रखंड के बाइका गांव निवासी जॉन जामुदा तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंहपोखरिया गांव निवासी अशोक सवैया का 13 वर्षीय पुत्र नवीन सवैया भी लापता हैं। दोनों छात्र कारमेल स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ते हैं। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद जब बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला तो चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और उनकी तलाश की गुहार लगाई। प्रधान बोदरा ने बताया कि पुलिस द्वारा मोबाइल ट्रैकिंग कराने पर तीनों बच्चों की लोकेशन विशाखापट्टनम में मिली है। इसके बाद पुलिस ने संबंधित स्थान की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।तीनों परिवारों में चिंता का माहौल है और परिजन बच्चों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं।