Chakradharpur News: जमशेदपुर के सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल

Chakradharpur News: मनोहरपुर। मनोहरपुर के सारंडा इन होटल में सोमवार को आजसू पार्टी की मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय बीएलए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 7 और 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी और संगठन विस्तार की रणनीति तैयार करनी थी।​ सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल। बैठक के दौरान आजसू नेता दिनेश बोईपाई ने बताया कि शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में आयोजित युवा आजसू राज्य स्तरीय सम्मेलन में मनोहरपुर विधानसभा से हजारों युवा और कार्यकर्ता ट्रेन के माध्यम से भाग लेने पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भागीदारी पूर्व प्रत्याशी डॉ. दिनेश चंद्र बोईपाई, पूर्व प्रत्याशी बिरसा मुंडा, रूपलाल महतो एवं विधानसभा प्रभारी शंकर मुंडारी के नेतृत्व में होगी।बैठक

में आगामी अगस्त महीने में आजसू पार्टी सुप्रीमो सह झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के मनोहरपुर आगमन को लेकर भी चर्चा की गई। उपस्थित सभी बीएलए ने एक स्वर में कहा कि इस बार सुप्रीमो का स्वागत ऐतिहासिक तरीके से किया जाएगा।264 बूथों पर संगठन होगा मजबूत: मौके पर आजसू नेता अमित महतो ने संगठन के विस्तार पर जोर देते हुए कहा की विधानसभा क्षेत्र के सभी 264 बूथों पर युवा आजसू, महिला आजसू, सोशल मीडिया टीम और बुद्धिजीवी मंच का गठन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी 2027 के पंचायत चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने और 2029 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प को दोहराते हुए अभी से एकजुट होकर पार्टी हित में काम करने को कहा। मौके पर आजसू नेता शंकर सिंह मुंडारी, रोहित महतो मनोज महतो, धनंजय महतो, कोकिल महतो, गणेश बोईपाई, दिनेश बोईपाई, प्रखंड सचिव रूपलाल महतो सहित मनोहरपुर एवं आनंदपुर प्रखंड कमेटी के सभी नवनियुक्त बीएलए और पदाधिकारी उपस्थित थे।