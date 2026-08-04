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Chakradharpur News: टेंपो पलचटने से चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: आनंदपुर थाना अंतर्गत घाट बाजार के पास टेंपू पलटने से टेंपू चालक सह ऑनर गुल्लु निवासी ग्रेगोरी धनवार (48) गंभीर रूप से घायल होक़र पैर टूट गया। परिजनों द

Chakradharpur News: टेंपो पलचटने से चालक घायल

Chakradharpur News: आनंदपुर। आनंदपुर थाना अंतर्गत घाट बाजार के पास टेंपो पलटने से चालक सह ऑनर गुल्लु निवासी ग्रेगोरी धनवार (48) गंभीर रूप से घायल होक़र पैर टूट गया। परिजनों द्वारा उसका निजी स्तर पर इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों से घटना की मिली जानकारी के अनुसार टेंपू मालिक ग्रेगोरी धनवार टेंपू चला क़र अपने पिता के साथ गुल्लु जा रहा है, जाने के क्रम में घाट बाजार के नीचे टेंपू अनियंत्रित होक़र टेंपू पलट गया। जिससे मौके पर वह गंभीर रूप से घायल होने के साथ पैर टूट गया।

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