Chakradharpur News: बच्चों के सर्वांगीण विकास में समाज की भूमिका अहम
Chakradharpur News: जगन्नाथ महतो सारंडा शिक्षा निकेतन में शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षणिक सुधार और होलिस्टिक विकास पर संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम में कई शिक्षाविदों और गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।
Chakradharpur News: मनोहरपुर। जगन्नाथ महतो सारंडा शिक्षा निकेतन रायकेडा में शनिवार को शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन 2026 का आयोजन भव्य एवं गरिमामय माहौल में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षणिक सुधार और उनके समग्र व्यक्तित्व विकास (होलिस्टिक डेवलपमेंट) को लेकर विद्यालय परिवार, अभिभावकों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच सार्थक संवाद कायम करना रहा। सम्मेलन की अध्यक्षता रायकेड़ा पंचायत की मुखिया रानी कच्छप ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक बिपिन चंद्र महतो उपस्थित रहे।कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बीडब्ल्यूओ सन्नी शेखर, श्रम निरीक्षक अजय कुमार, शिक्षाविद राजभान महतो, समाजसेवी भातुराम सांडिल, बीआरपी जसवंत कटियार, सीयूजे रांची के सहायक प्राध्यापक डॉ. शांति स्वरूप महतो और केवी सिमडेगा के शिव स्वरूप महतो सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
अतिथियों ने अपने संबोधन में बच्चों के मार्गदर्शन और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर बल दिया।सामूहिक प्रयास से ही संवरेगा भविष्य : सम्मेलन में उपस्थित शिक्षाविदों और अधिकारियों ने सर्वसम्मति से कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल स्कूल या शिक्षकों का प्रयास काफी नहीं है। इसमें अभिभावकों, समाज और प्रशासनिक तंत्र की भी बराबर की भागीदारी जरूरी है। वक्ताओं ने अभिभावकों और शिक्षकों के बीच निरंतर संवाद पर जोर दिया, ताकि बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के साथ-साथ उनकी मानसिक, बौद्धिक और नैतिक जरूरतों को समझा जा सके।कार्यक्रम का संचालन नंद किशोर महतो ने किया। अंत में विद्यालय के प्राचार्य सुपांशु महतो और संस्थान के निदेशक शशिभूषण महतो ने संयुक्त रूप से सभी अतिथियों व अभिभावकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान ममता महतो, कोकिल महतो, दशरथ प्रधान, अश्विनी कुमार बघेल, डमरूधर महतो और नित्यानंद महतो समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण व अभिभावक उपस्थित थे।
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