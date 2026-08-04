Chakradharpur News: सारंडा मेमू समेत 8 मेमू ट्रेनें 4 अगस्त तक रद्द रहेगी , यात्रियों को होगी परेशानी
Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली 8 मेमू पैंसेजर ट्रेनों को 4 अगस्त तक रद्द कर दिया गया है। इसमें चक्रधरपुर-राउरकेला मेमू, झारसुगुडा मेमू सहित अन्य शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को खासकर लोकल ट्रेवलर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली 8 मेमू पैंसेजर 4 अगस्त तक रद्द रहेगी। मुख्य रुप से चक्रध्रपुर-राउरकेला मेमू, राउरकेला झारसगुड़ा मेमू, झारसुगुड़ा संबलपुर मेमू, संबलपुर झारसुगुड़ा मेमू, झारसुगुड़ा संबलपुर मेमू,संबलपुर झारसुगुड़ा मेमू, झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू और राउरकेला चक्रधरपुर मेमू 4 अगस्त तक रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास कर चक्रधरपुर से चलने वाले सारंडा पैंसेजर एवं राउरकेला झारसुगुड़ा पैंसेजर के रद्द रहने से लोकल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामूल हो कि ये ट्रेनें पहले 31 जुलाई तक रद्द थी अब इसका विस्तार 4 अगस्त तक किया गया है।
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