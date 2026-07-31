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Chakradharpur News: जेएलएन कॉलेज में ऑनर्स सीट बढ़ाने को किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के विद्यार्थियों ने ऑनर्स सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कोल्हान विश्वविद्यालय ने सीटें घटाकर 120 कर दी हैं, जिससे सक्षम विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सीटें बढ़ाने का आग्रह किया।

Chakradharpur News: जेएलएन कॉलेज में ऑनर्स सीट बढ़ाने को किया प्रदर्शन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर अनुमंडल के एकमात्र डिग्री कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन कॉलेज) महाविद्यालय में विभिन्न ऑनर्स विषयों की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा ऑनर्स की सीट संख्या 160 से घटाकर 120 कर दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में योग्य विद्यार्थी नामांकन से वंचित हो रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता अजय कुंभकार ने कहा कि चक्रधरपुर अनुमंडल के हजारों छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए जेएलएन कॉलेज पर ही निर्भर हैं। ऐसे में सीटों में कटौती से विशेष रूप से मेधावी तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सीमित सीटों के कारण कई छात्र अपनी पसंद के विषय में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर भी असर पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी प्रमुख ऑनर्स विषयों में सीटें बढ़ाने की मांग की। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्राचार्य से भी मुलाकात कर समस्याओं समाधान की मांग की। मौके पर काफी में कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद थे।

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