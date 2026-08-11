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Chakradharpur News: सभी प्रखंडों में खुलेगा महिला पॉलीक्लिनिक : डॉ. रमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर में दी पार्क रैन हॉस्पिटल द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष महिला पॉलीक्लिनिक खोला जाएगा। यह पॉलीक्लिनिक महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा संचालित होगा, ताकि महिलाएं आसानी से अपनी समस्याएँ साझा कर सकें। रमन हेल्थ एंड वेल्थ फाउंडेशन गरीब मरीजों हेतु नि:शुल्क इलाज मुहैया कराने की योजना बना रहा है।

Chakradharpur News: सभी प्रखंडों में खुलेगा महिला पॉलीक्लिनिक : डॉ. रमन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। जागरूकता के अभाव में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए दी पार्क रैन हॉस्पिटल द्वारा पोड़ाहाट अनुमंडल के सभी प्रखंड में विशेष महिला पॉलीक्लिनिक खोला जायेगा, जहां महिलाओं का इलाज किया जायेगा। उक्त बातें दी पार्क रैन हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. रमन ने दी। उन्होंने कहा कि महिला पॉलीक्लिनिक में चिकित्सक से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी, जिससे महिलाएं आसानी से बीमारी के बारे में उन्हें अपनी परेशानी साझा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में महिलाएं समय पर अपना इलाज नहीं करवा पाती हैं जिससे बाद में परेशानी बढ़ जाती है।

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उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत सोनुवा प्रखंड से होगी। उन्होंने कहा कि दी पार्क रैन अस्पताल द्वारा रमन हेल्थ एंड वेल्थ फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जिसके जरिए जरूरतमंद और गरीब तबके के मरीजों को सहयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन के सहयोग से जरूरत पड़ी तो गरीब मरीजों का नि:शुल्क इलाज भी किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अस्पताल द्वारा वन कार्ड कम्प्लीट केयर की शुरुआत के बारे में जानकाारी दी गई। मौके पर डॉ. नेहा श्री ने कहा कि दी पार्क रैन अस्पताल में पिछले आठ माह में करीब एक हजार से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें कई क्रिटिकल मरीज भी शामिल हैं। इस दौरान अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अस्पताल के अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।

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